وزير شئون البرلمان البحرينى: المسيرة التشريعية حققت تقدما واسعا فى الديمقراطية

رسالة المنامة مصطفى عنبر





أكد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسى الشورى والنواب فى مملكة البحرين، على تقدم وتطور مسيرة المملكة البرلمانية والتشريعية التى تتميز بوجود مجلسين للسلطة التشريعية، وهما مجلس النواب المنتخب بالكامل من قبل الشعب، ومجلس الشورى المعين من قبل العاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى له مع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من مراسلى وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف المحلية والخليجية والعربية والأجنبية الموفدة لتغطية الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية التى انطلقت صباح اليوم.

وأشار الوزير البوعينين إلى أن مسيرة البحرين التشريعية حققت تقدما واسعا فى الممارسة الديمقراطية منذ انطلاقة المسيرة الديمقراطية عام 2002، ثم تعززت كذلك بعد التعديلات الدستورية التى جرت فى عام 2012، حيث أصبح مجلس النواب ينفرد بأعمال الرقابة بعد أن كان يتشارك مجلسا النواب والشورى فى بعض أدوات الرقابة، وكان ذلك إثر توصيات وأعمال الحوار الوطني، حيث أثمرت توصياته آنذاك على هذا الصعيد وبهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية فى مملكة البحرين أن ينفرد مجلس النواب وحده بأعمال الرقابة، ويشترك معه مجلس الشورى فى أعمال التشريع.

وأوضح وزير شئون مجلسى الشورى والنواب بأن مملكة البحرين خطت عبر التعديلات الدستورية لعام 2012 خطوات واسعة فيما يتعلق بالموافقة على برنامج عمل الحكومة، حيث قضت التعديلات الدستورية أن تعرض الحكومة برنامج عملها على مجلس النواب الذى حصل بموجب التعديلات المذكورة على حق التصويت على برنامج عمل الحكومة بالموافقة أو الرفض علاوة على تنظيم إجراءات المناقشة الخاصة به، فإذا رفض المجلس البرنامج لأكثر من مرة حينها يكون لجلالة الملك حفظه الله حل المجلس أو إعادة تشكيل الحكومة.

وقال: "نعتقد أن عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب يمثل تحديا كبيرا للحكومة، حيث يستوجب ذلك العمل على وضع أفضل برنامج تتوخى فيه مصلحة الوطن والمواطنين، والحصول على موافقة النواب، فيما كانت المسألة سابقا يقتصر فيها على عرض البرنامج".

وأشار إلى التعديلات الأخرى التى جعلت مجلس النواب يمتلك المزيد من قوة اتخاذ القرار، وقال "أيضا فى 2012 تم إجراء تعديل مهم جدا عندما أصبحت رئاسة المجلس الوطنى لرئيس مجلس النواب المنتخب وليس لرئيس مجلس الشورى المعين، كل هذه التطورات الإيجابية جعلت بيئة العمل التشريعى فى البحرين متقدمة ومتميزة".

ومن خلال حديثه للصحافيين فى الندوة التى أقامها بعنوان (دور السلطة التشريعية فى الرقابة والتشريع) بالمركز الإعلامى للانتخابات، شرح الوزير للصحفيين والإعلاميين كل ما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية من قبل السلطة التشريعية بمملكة البحرين وتلك السلطات الممنوحة تحديدا لمجلس النواب، وما تتميز به من فاعلية.

وحول عملية الاقتراع التى تجرى حاليا فى مملكة البحرين أوضح الوزير أن الاعداد فى تزايد سواء من المترشحين أو حتى بالنسبة للكتلة الانتخابية نفسها، فهناك زيادة كبيرة تترتب على بلوغ السن المقررة لحق التصويت مما يضاف إلى رصيد الكتل الانتخابية.

واكد بأن الانتخاب هو حق وواجب، بمعنى أنه من حق المواطن بحكم الدستور أن يبدى الرأى فى أعمال السلطة التنفيذية والرقابة عليها من خلال المجلس النيابي، وأن يكون له الحق فى ممارسة حق من أهم الحقوق السياسية وهو حق اختيار النائب المناسب لتمثيله بمجلس النواب.

وأضاف بأنه فى ذات الوقت واجب بمعنى لا يمكن معه فصل الواجب عن الحق، فمن واجب المواطن أن يذهب لصناديق الاقتراع فى يوم التصويت ويدلى بصوته لأن مؤشرات التصويت والمشاركة مهمة جدا لجميع الدول بما فيها البحرين، فهى تظهر مدى تجاوب الناس مع المتغيرات السياسية التى حدثت.

وأضاف بأن هذا العدد الكبير من المترشحين الذين بلغوا أكثر من 290 مترشحا لمجلس النواب، هو الأعلى بين الفصول التشريعية، وهذا العدد يظهر أن هناك فعلا اهتمام من شعب البحرين باستخدام حقه السياسى فى أن يترشح، وفى المقابل يكون للناخب أيضا حق اختيار المرشح المناسب.

وأشار نحن فى البحرين خلال 4 فصول تشريعية استطعنا إنجاز الكثير من التشريعات، فمن ذلك على سبيل المثال إنجاز أكثر من 300 أداة تشريعية كالمشروعات والاقتراحات بقوانين والمراسيم بقوانين وغيرها خلال الفصل التشريعى الرابع الأخير فقط، وهذا يظهر مدى تجاوب السلطة التشريعية وقدرتها على التعامل مع القوانين وعددها، التى يكون من الضرورى إنجازها فى مدة محددة وعدم تأخيرها.

وتحدث البوعينين عن تجربته كنائب برلمانى وعضو فى السلطة التشريعية فى أكثر من موقع، ثم نائبا لرئيس مجلس النواب، ثم وزيرا لشؤون مجلسى الشورى والنواب مضيفا أنه كمراقب قريب ولصيق للسلطة التشريعية لكونه يمثل الحكومة فى جلسات المجلسين ويقع على عاتقه تقريب وجهات النظر وشرح وجهة نظر الحكومة فى مشاريع القوانين أو فى الأدوات الرقابية التى تكون موضوع مجلس النواب، فإنه يتضح ومن خلال الفصول التشريعية الأربعة استخدام النواب للأدوات الرقابية بكل جدارة، وبكل قدرة، فمن خلالها استطاع النواب تحقيق الكثير من الإنجازات التى صبت فى النهاية فى مصلحة الوطن والمواطن.