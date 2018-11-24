وزيرة يمنية تؤكد أهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال فى اليمن

عدن /أ ش أ/

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فى اليمن، ابتهاج الكمال، أهمية تكثيف الجهود لتوفير الدعم النفسى المطلوب لحماية الأطفال فى اليمن.

ودعت الكمال وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، فى كلمة لها أمام دورة تدريبية فى مجال الحماية النفسية والطفولة عُقدت فى العاصمة المؤقتة عدن بدعم من منظمة اليونيسيف، المنظمات الدولية العاملة فى البلاد لزيادة دعمها فى المجال الصحى .

وأشارت، الوزيرة اليمنية إلى ضرورة التخفيف من معاناة الأطفال جراء الازمة اليمينة، ومضاعفة الجهود من أجل تقديم الرعاية والدعم النفسى المطلوب لهم.