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خالد صلاح
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وزيرة يمنية تؤكد أهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال فى اليمن

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:00 ص
وزيرة يمنية تؤكد أهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال فى اليمن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
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أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فى اليمن، ابتهاج الكمال، أهمية تكثيف الجهود لتوفير الدعم النفسى المطلوب لحماية الأطفال فى اليمن.

ودعت الكمال وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، فى كلمة لها أمام دورة تدريبية فى مجال الحماية النفسية والطفولة عُقدت فى العاصمة المؤقتة عدن بدعم من منظمة اليونيسيف، المنظمات الدولية العاملة فى البلاد لزيادة دعمها فى المجال الصحى .

وأشارت، الوزيرة اليمنية إلى ضرورة التخفيف من معاناة الأطفال جراء الازمة اليمينة، ومضاعفة الجهود من أجل تقديم الرعاية والدعم النفسى المطلوب لهم.

 


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