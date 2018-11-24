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وزيرة الاستثمار توقع محضر نتائج لجنة المتابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:52 م
وزيرة الاستثمار توقع محضر نتائج لجنة المتابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بيروت عبد الحليم سالم - هانى الحوتى
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اتفاق على التعاون فى مجالات الاستثمار والزراعة والصناعة والصحة والدواء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

 

عقدت لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، اجتماعها برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، وذلك بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت.

 

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى فى بداية اللقاء، بالعلاقات المصرية اللبنانية، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات على المستوى الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.

 

وأكدت الوزيرة، أهمية لجنة المتابعة المصرية اللبنانية المشتركة نظراً لكونها آلية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من مقررات الدورة السابقة ولما توليه القيادة السياسية فى البلدين من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائى المشترك وزيادة الاستثمارات فى البلدين وصولاً لإفريقيا.

 

وأشادت الوزيرة، بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابى الذى شهده التعاون المصرى اللبنانى فى الكثير من المجالات الهامة، والدخول فى مشروعات تعاون ثلاثى فى دول القارة الأفريقية، والتزايد الملحوظ فى أرصدة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة حيث تحتل لبنان المركز (22) ضمن الدول المستثمرة حيث يبلغ إجمالى الشركات اللبنانية المستثمرة فى مصر حوالى 1645 شركة بحجم استثمار أجنبى مباشر 671.8 مليون دولار 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر وذلك حتى نهاية يونيه 2018.

 

وبحث الجانبان، زيادة التعاون فى مجالات الاستثمار والزراعة والصناعة والصحة والدواء، والثقافة، والإعلام، والسياحة، والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والإنتاج الحيواني.

 

واتفق الجانبان على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنمية التعاون الثنائى من خلال عقد مجلس رجال الأعمال المصرى اللبنانى.

 

وفى نهاية اللجنة، وقعت الوزيرة ووزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، على محضر اجتماع اللجنة، تمهيدا لعقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، عقب تشكيل الحكومة فى لبنان، وذلك فى ضوء حرص الجانبين على الارتقاء باطر التعاون لافاق اوسع، تحقق مصلحة الشعبين الشقيقيين.


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