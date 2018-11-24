وزارة الداخلية: ضبطنا 588 شخصا فى 250 قضية تنقيب عن الآثار

كتب محمود عبد الراضي

أفاد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بأن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار شنت حملات أمنية مؤخراً، بهدف حماية الآثار والتراث الثقافى.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 49 قضية اتجار وحيازة بإجمالى 100 متهم، و250 قضية حفر وتنقيب عن الآثار بإجمالى 588 متهما، وقضيتين نصب وتقليد الآثار بإجمالى 6 متهمين.

وأضاف قطاع الإعلام والعلاقات أن قطاع الإعلام والعلاقات، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى مجال توجيه الحملات الأمنية لضبط كل ما يشكل خروجاً على القانون.