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هطول أمطار متوسطة على مدن جنوب سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الطوارئ

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:20 ص
هطول أمطار متوسطة على مدن جنوب سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الطوارئ أمطار - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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تعرضت جنوب سيناء منذ قليل اليوم لسقوط أمطار متوسطة بمدن طور سيناء وأبوزنيمة وسانت كاترين ورأس سدر وطقس بارد مع فرح أهالى المدن بالأمطار.

وفى مدينة رأس سدر هطلت الأمطار بغزارة على المدينة وبعض المناطق الجبلية والوديان والتجمعات البدوية، أما مدينة الطور تشهد هطول أمطار خفيفة وغيوما وسحبا كثيفة على المدينة، وفى مدينة سانت كاترين سقطت الأمطار وغيوم كثيفة ورياح شديدة حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

كما أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد فى كافة مدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وانه تم التنسيق مع مركز العمليات والأزمات بالمحافظة وجميع مراكز العمليات بمدن المحافظة بعد تخذيرات الارصاد الجوية باحتمال تعرض مدن المحافظة لسقوط امطار خفيفة.

واشار المحافظ إلى أن المحافظة استعدت بكافة المعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع أى أحداث طارئه.

 

 


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