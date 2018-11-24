ميكانيكي يتخلص من حياته بالانتحار شنقا داخل غرفة نومة في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تخلص ميكانيكي بقرية ابو قطارس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية من حياته بالانتحار شنقا داخل غرفة نومه لمروره بحالة نفسية سيئة.

كان اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى الرائد محمد فوزى زبدان رئيس مباحث أجا، بانتحار نعيم ح. ح. 24 سنة ميكانيكي بقرية ابو قطارس التابعه لمركز اجا شنقا.

وعلى الفور قام رئيس المباحث بالانتقال لمحل الواقعة و تم انتداب الأدلة الجنائية و الطب الشرعي و تبين أن المتوفي له ثلاث شقيقات ووالداه موظفان و يقيم بمنزله بمفرده و كان يمر بحالة نفسيه سيئة و يتلقي علاجا نفسيا و اكتشفت شقيقته انتحاره أثناء زيارتها له حيث استخدمت مفتاح الشقة لفتح الباب لتجده معلقا في شاله بغرفة نومه.