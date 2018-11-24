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ملك البحرين يستقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان عند وصوله غدا

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:45 م
ملك البحرين يستقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان عند وصوله غدا محمد بن سلمان
كتب هيثم سلامة
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أعلن الديوان الملكى للمملكة البحرين، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة  سيكون فى مقدمة مستقبلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الأحد .

وكتب نبيل الحمر، مستشار الديوان الملكى البحرينى، عبر حسابه على تويتر:"يعلن الديوان الملكى أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سيكون فى مقدمة مستقبلى أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الاحد".

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وتأتى تلك الزيارة فى إطار جولة الأمير محمد بن سلمان والتى تشمل بعض الدول  لتعزيز العلاقات المشتركة، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، ومن المقرر زيارة مملكة البحرين ومصر والجزائر .


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