مصرع 20 من عناصر المليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمنى فى مدينة البيضاء

عدن (أ ش أ)

لقى 20 من مليشيا الحوثى مصرعهم اليوم السبت، خلال مواجهات مع الجيش اليمني، فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد .

وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادى - للموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - إن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات من المليشيا التسلل، الى تبة الشهيد فى ميمنة جبهة قانية .

وأضاف العرادى أن الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 20 من عناصرها، وإصابة آخرين، كما ثمن الدور الفاعل لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، فى اسناد قوات الجيش فى معركته ضد المليشيا الحوثية، فى مختلف الجبهات.