مصرع طالب فى مشاجرة أثناء نقل عفش عروسة بقرية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طالب بقرية الروضة محافظة الشرقية، مصرعه اليوم السبت، متأثرا بإصابته بجرح طعنة، على يد شاب، بسبب مشادة بينهما أثناء نقل عفش عروسة، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة ببلبيس، برئاسة عمرو عبد العاطي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ من مستشفى بلبيس العام، بوصول" رضا ش " 18 سنة، مقيم الروضة، دائرة المركز، مصابا بجرح طعنى.

وتبين من التحقيقات أثناء سير المجنى عليه مع أهالى قريته لنقل عفش عروسة بالقرية، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين" إسامة ع م" بسبب أولوية المرور، وقام على إثرها بطعن المجنى عليه، وتوفى متأثرا بإصابته، وتمكن ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة.