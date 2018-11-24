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مشادة كلامية تدفع طفلا للانتحار شنقا داخل غرفته بالهرم

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:24 ص
مشادة كلامية تدفع طفلا للانتحار شنقا داخل غرفته بالهرم حبل مشنقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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انتحر طفل بشنق نفسه داخل مسكنه بالهرم، حيث شنق نفسه داخل غرفته بعد مشادة كلامية بينه وأحد أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما داخل مسكنه بدائرة القسم. 

بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى لاشين معاون مباحث قسم الهرم أن الطفل أصيب بحالة نفسية سيئة، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد أفراد أسرته، فأسرع لغرفته وأغلق الباب ثم شنق نفسه، تحرر  محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 


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