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السبت، 24 نوفمبر 2018 09:58 م
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محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بإعفاء رئيس قرية من منصبه

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:48 م
محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بإعفاء رئيس قرية من منصبه الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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أصدر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قراراً بإعفاء رئيس قرية كنيسة الصرادوسى بدسوق من منصبه، وعودته لعمله الأصلى، وذلك لعدة مخالفات منها:
 
انتشار ناتج التطهير على جانب الطريق المؤدى لقرية لاصيفر البلد وإنتشار البوص بجوار الطريق، وأعمدة كهرباء وأسلاك متهالكة، ووجود تجمعات للقمامة بمدخل القرية ومخلفات بمصرف أبومندور بالقرية، وبداخل الكتلة السكنية، وعد إحكام أغطية بيارات الصرف الخاص بالقرية.
 
وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة دسوق بالإعلان عن خلو منصب رئيس القرية لتعيين أحد المتقدمين، وعمل تكليف مؤقت لتسيير أعمال القرية لحين تعيين رئيس قرية جديد.
 
 

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