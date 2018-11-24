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محافظ كفر الشيخ يحيل موظفين بمشروع تنمية الموارد للتحقيق و43 مخالفة للمخابز

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:07 م
محافظ كفر الشيخ يحيل موظفين بمشروع تنمية الموارد للتحقيق و43 مخالفة للمخابز الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، كل من "ع.م.ا"، "م.ي.ج" الموظفين بمشروع دعم وتنمية الموارد بالمحافظة، لإهمالهم في أداء عملهم ولقيامهم بإدراج مبالغ  مخالفة لقيمة المخالفات الحقيقية المستحقة للدولة على المركبات المخالفة، حيث تبين ان المواطن "أ.س.س.ا" الذي يملك سيارة رقم(ل ه ج 1375) مثبت عليها 3 مخالفات بقيمة 500 جنيه، وتم سدادهم بتاريخ 12نوفمبر 2018، وبالمراجعة تبين أن قسيمة السداد بمبلغ 200 جنيه بالمخالفة للمبلغ الثابت 500 جنيه، وباستخراج بيان الحاسب الآلى بمخالفات السيارة تبين انه مثبت عليها مخالفتين بقيمة 200 جنيه فقط، حيث يعد ذلك إهمالا وتقصيراً فى تحصيل مستحقات الدولة.
 
 
وعلى جانب آخر تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ الحملات التموينية بمركز ومدينة سيدي سالم والتي أسفرت عن تحرير 43 مخالفة عن المخابز، وشكيل لجنة للرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية ومكونات انتاج الأعلاف وتم تحرير محضر حيازة و استخدام 92 أمينوبيت داخل مصنع أعلاف و محضر استخدام سلع تموينية غير مصرح بتداولها في الأسواق ومحضر حيازة واستخدام سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت، وتم استقبال قافلة حزب مستقبل وطن مكونة من 5 سيارات للسلع الغذائية تحت شعار " لا لغلاء الاسعار" تشمل مواد غذائية ولحوم وأسماك وخضروات ومنظفات منزلية والبيع بأسعار مخفضة للمواطنين، مما لقي رضا واستحسان المواطنين أبناء مركز ومدينة سيدي سالم.
 
 

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