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محافظة الدقهلية تنظم ورشة عمل لتطوير مكاتب خدمة المواطنين

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:57 م
محافظة الدقهلية تنظم ورشة عمل لتطوير مكاتب خدمة المواطنين جانب من الورشة
الدقهلية شريف الديب
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نظمت محافظة الدقهلية ورشة عمل، لمديرى مكاتب خدمة المواطنين، فى مراكز ومدن وأحياء ومديريات الخدمات والديوان العام بالمحافظة، تحت إشراف العميد أحمد فاضل الخبير بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء وذلك لشرح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وكيفية ربط مكاتب شكاوى المواطنين بالمحافظة ومنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وأكد العميد أحمد فاضل، على أهمية إعادة هيكلة مكاتب خدمة المواطنينن بما يتماشى مع الهيكل التنظيمى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الماضى، والتى يتم من خلالها ربط مكاتب شكاوى المواطنين فى جميع المحافظات والوزارات والهيئات والمصالح مركزيا مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء وذلك للقضاء على بطء تناول الشكاوى بين الجهات المختلفة وسرعة الرد عليها وإخطار المواطنين بما تم فيها، صرح بذلك اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية.

 

 


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