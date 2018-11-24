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مجلس الأمن الدولى يستثنى سول من عقوبات مفروضة على بيونج يانج

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:56 ص
مجلس الأمن الدولى يستثنى سول من عقوبات مفروضة على بيونج يانج مجلس الأمن الدولي
سول /أ ش أ/
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قرر مجلس الأمن الدولى منح كوريا الجنوبية استثناءات فى بعض العقوبات المفروضة على نظيرتها الشمالية، وذلك فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية للربط بين شطرى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت عن مصدر دبلوماسى كورى جنوبى قوله إن كوريا الجنوبية طلبت إمكانية توصيل الوقود والمواد الأخرى إلى الشمال، والتى ستكون مطلوبة لتقييم حالة السكك الحديدية الكورية فى مكان اتصالها.

وذكر المصدر أن رفع العقوبات عن كوريا الشمالية من أجل مشروع السكك الحديدية تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن.

يذكر أن الكوريتين وافقتا فى البداية على إقامة حفل وضع حجر الأساس للمشروع فى أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر، إلا أنهما تأخرتا بسبب القلق بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيونج يانج، وتهدف كوريا الجنوبية إلى إقامة حفل وضع حجر الأساس قبل نهاية العام الجاري.

ويعد مشروع ربط السكك الحديدية للكوريتين على طول مناطقها الغربية والشرقية، مسعى تعاونيا رئيسيا بين سول وبيونج يانج، اتفق عليه زعيما البلدين فى شهر أبريل الماضى فى محاولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة فى شبه الجزيرة الكورية.

 


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