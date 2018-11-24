لاليجا وسفارة مدريد بالقاهرة ينقلان كرة القدم الإسبانية للجامعات المصرية

كتبت: إنجى مجدى

ستتاح الفرصة أمام الطلاب المصريين للتعرف على جميع فرق الدورى الإسبانى لكرة القدم (الليجا) وتقاليد وثقافة المناطق التى تقدم فيها أفضل كرة قدم فى العالم، من خلال الندوة التى سيلقيها مفوض رابطة الدورى الإسبانى "لاليجا" فى مصر، خوان فوينتس، والمستشارة الثقافية لسفارة إسبانيا، مونسيرات مومان .

وستقوم لاليجا بتنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع سفارة إسبانيا فى القاهرة، أواخر نوفمبر الجارى، فى الجامعات المصرية، وذلك من أجل تعريف أكثر من 1500 طالب مصرى، يدرسون اللغة الإسبانية، بكرة القدم والثقافة الإسبانية.وستعقد الندوة الأولى فى جامعة عين شمس يوم 28 نوفمبر الجارى، وفى جامعة كفر الشيخ فى بداية ديسمبر القادم، بحيث تصل المبادرة على مدار العام الدراسى إلى جامعات مصرية أخرى، عامة وخاصة على حد سواء.

ويكتشف الطلاب المدن العشرين التى تنتمى إليها فرق الدورى الإسبانى لكرة القدم، وسيتعرفون على الجوانب الرياضية الخاصة بكل فريق، كما سيتم تخصيص وقت للحديث عن العلاقات التى تربط كرة القدم المصرية والإسبانية.

وقال فوينتس: "سيتم تسليط الضوء على الأسطورة المصرية، أحمد حسام ميدو، الذى لعب فى صفوف فريق سيلتا فيجو فى موسم 2002-2003 ومن ناحية أخرى، سيتعرف الطلاب على فيجو، المدينة التى ينتمى إليها الفريق." وأشار إلى أن الندوة سوف تتطرق إلى الحديث عن المدير الفنى للمنتخب المصرى، المكسيكى خابيير أجيرى، الذى قام بتدريب أربعة فرق فى الليجا.

تحظى هذه المبادرة بأهمية خاصة، حيث إنها تأتى بعد اختيار لاليجا فى شهر يوليو الماضى كسفير فخرى لـ(ماركا إسبانيا)، وهى مبادرة تتبع وزارة الخارجية الإسبانية وتهدف لتحسين صورة إسبانيا فى الخارج، وتختار المؤسسات والشخصيات الإسبانية الكبرى المعترف بها فى جميع أنحاء العالم للقيام بهذا الدور.

وبالرغم من أن كرة القدم الإسبانية معروفة بشدة فى مصر، فإن هذا المشروع سوف يتيح للطلاب التعرف على الفرق الجديدة فى الليجا، مثل رايو فايكانو وبلد الوليد وهويسكا، فضلا عن طبيعة المدن التى تمثلها هذه الأندية. وفى الوقت نفسه، سيكون هناك مساحة للحديث عن الثقافة والفن والمطبخ الإسبانى. وسيتم التطرق إلى فنانين عالميين مثل فيلاسكيز وبيكاسو ودالى، بالإضافة إلى فرق المدن التى ينتمى إليها هؤلاء الفنانون.

محتوى الندوة، الذى سيكون باللغة الإسبانية، سيكون فى متنأول الجامعات حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليه، حيث سيتم ترجمته إلى اللغة العربية، حتى يتمكن عدد أكبر من الطلاب المصريين من التعرف على المكان الذى تلعب فيه أفضل كرة قدم فى العالم واللاعبين الذين يقدمون هذه الكرة الجميلة.