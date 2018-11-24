كاميرات المراقبة تفضح عاطل عقب سرقته شاشات من شقة مسن بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة شقة مسن بمنطقة النزهة، والذى كشفت كاميرات المراقبة أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه وإعادة المسروقات، وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "أشرف م ا" 67 سنة، بالمعاش، باكتشافه سرقة 3 شاشات LCD من داخل الشقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها "كريم ع ع" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتن أخرهما "سرقة متنوعة "، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب باستخدام عتلة حديدية ".

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بشقة " مستأجرة "، بمنطقة مساكن العبد الجديدة، وأضاف بتخلصه من العتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.