غلق منفذ للخضار والفاكهة ببلقاس فى الدقهلية لبيعه المنتجات بأسعار مخالفة

الدقهلية شريف الديب

نفذ مجلس مدينة بلقاس اليوم قرار غلق منفذ بيع للخضار والفاكهة لمخالفته شروط الترخيص بتخفيض الأسعار.

وقام حاتم قابيل نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس بتنفيذ أمر غلق منفذ الخضار والفاكهة لمكافحة الغلاء ببلقاس تنفيذا لقرار رئاسة مركز بلقاس رقم 950 لسنة 2018 لمدة أسبوع كإنذار.

وتبين أثناء التفتيش عدم الالتزام بتخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل عن أسعار السوق لتنفيذ الغرض الذى أنشئت من أجله منافذ مكافحة الغلاء، حيث أنه لم يقم بدفع ايجار للمكان أو رسوم من أجل أن يبيع السلع بأسعار مخفضة عن أسعار السوق.

وشارك فى تنفيذ القرار محمد عجور مدير رخص المحلات، وأحمد ماهر مدير المتابعة، وعبد الحميد العطار مدير الإشغالات، وأحمد الطنطاوى مدير الأمن الصناعى.