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عكاظ: محمد خاشقجى يكشف تفاصيل لقائه بالأمير محمد بن سلمان فى أبوظبى

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:21 م
عكاظ: محمد خاشقجى يكشف تفاصيل لقائه بالأمير محمد بن سلمان فى أبوظبى محمد خاشقجى نجل ابن عم المواطن والصحفى جمال خاشقجى
كتب: محمد الأحمدى
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كشف محمد خاشقجى نجل ابن عم المواطن والصحفى جمال خاشقجى تفاصيل صورته التى التقطها مع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى حلبة "ياس" فى مارينا أبوظبى أمس الجمعة، والتى تداولها المغردون على نطاق واسع.

 

وقال محمد خاشقجى لـ "عكاظ" إنه أحد منظمى الفورميلا 1 فى أبو ظبى، وإن لقاءه بالأمير محمد بن سلمان كان مفاجئاً ورائعاً، إذ رحب ولى العهد به قائلاً "أهلا بك فى بلدك الثانى الإمارات".

 

وشدد خاشقجى على أن أسرته متمسكة وملتفة حول القيادة الرشيدة فى المملكة، مبيناً أن تجاهل شائعات الإعلام المعادى للمملكة هو أكبر رد عليهم.

 

وأكد محمد خاشقجى أن "ولى العهد هو الحلم لجيلنا من الشباب"، معتبراً رؤية 2030 نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية".

 


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