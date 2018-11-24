ضم واقعة حرق فرع شركة محمول بفيصل لقضية أحداث إرهاب "مطعم شهير" بالهرم

كتب ــ إيهاب المهندس

قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، ضم واقعة حرق فرع شركة محمول شهيرة بشارع فيصل، لقضية محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم بالجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة العامة، أصل القضية رقم 2015 لسنة 2015 إداري الهرم، وما حوته من تحقيقات، وبالاطلاع عليها، تبين أنها تحوي تقرير طب شرعي يحمل رقم 359 لسنة 2015 طب شرعي، ومحرر بمعرفة الدكتور محمد الشيخ الطبيب الشرعي، والذي أثبت به : بناء علي طلب النيابة العامة في القضية رقم 2015 لسنة 2015 إداري الهرم، فقد قام بتشريح جثة المتوفي أحمد ناصر فرج، لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وخلص في رأيه إلي ان جثة المتوفي بها إصابات ذات طبيعة حرقية حيوية من الدرجات الثلاث وواصله للتفحم في بعض أجزائها.

وكما احتوت القضية على تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، إدارة المعامل الجنائية، المقيد برقم 2159 لسنة 2015، ومؤرخ 11 فبراير 2015، بشأن معاينة حادث الحريق الذي شب بفرع إحدى شركات المحمول، الكائن بالعقار رقم 50 شارع فيصل ناصية شارع أبوبكر درويش، أثبت في ديباجة التقرير الأولية تحت عنوان الموضوع "انه بتاريخ 11 فبراير 2015، وردت إشارة قسم شرطة الهرم، تفيد انتقال خبراء الحرائق بالمعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي شب بفرع إحدى شركات المحمول وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2015 إداري الهرم لسنة 2015، وأثناء تواجد شاهد الإثبات "هشام" أفاد أثناء تواجده بحجرته بفرع تفاجئ بقيام عدد من الملثمين يقتحمون الفرع وقاموا بإخراج جميع العاملين إلي الخارج وإضرام النيران به ولاذوا بالفرار.

وجاء فى تقرير الأدلة الجنائية أن حريق فرع الشركة تركز مظاهر الحريق بصالة استقبال عملاء الفرع ومنها امتدت المؤثرات الحرارية المختلفة إلي باقي وحدات الفرع، وعثر بداخل دورة المياه أثناء اجراء المعاينة الفنية علي جثة لذكر في العقد الثاني من عمره، يرتدي "جاكيت" أسود، وعثر ملفوفا حول وجهه بقايا قطع قماشية سوداء اللون "بقايا قناع قماشي من ما يستخدم في إخفاء ملامح الوجه"، وتبين وجود أثار حريق في وجه ويديه، وعثر رجال مباحث القسم، بحوزته علي 3 طلقات نارية، وهاتف محمول، وبطاقة رقم قومي للمدعو أحمد ناصر فرج خطاب، وتشير تلك الاثار إلي انه أحد مقتحمي الفرع.

وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

اعترف عبد الرحمن أسامة فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع أحد المطاعم الشهيرة بالهرم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.