ضبط 9 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بمخزن بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 9 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مخزن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد، ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية (غير مرخص) بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، قدرها 9 أطنان: "لوبيا ، ملوخيا ، عسل أسود، شطة، عرقسوس) تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحاً غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.