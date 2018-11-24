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ضبط مصنع أدوية مغشوشة و4 أطنان لحوم منتهية الصلاحية فى العبور

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:24 م
ضبط مصنع أدوية مغشوشة و4 أطنان لحوم منتهية الصلاحية فى العبور اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
كتب نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مصنع أدوية مغشوشة، و4 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة بدائرة قسم شرطة العبور وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مصنع كائن بدائرة قسم شرطة العبور لإنتاج المكملات الغذائية وتعبئة الأعشاب والأدوية المغشوشة والمقلدة مستخدمًا خامات منتهية الصلاحية ومواد كيماوية مجهولة المصدر.

 

كما ضبط 4 أطنان لحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ) داخل ثلاجة خاصة بشركة صناعات وإدارة مطاعم كائنة بدائرة قسم شرطة العبور، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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