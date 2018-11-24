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ضبط حداد ونجله يديران ورشة للإسلحة النارية بكفر الشيخ

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:16 م
ضبط حداد ونجله يديران ورشة للإسلحة النارية بكفر الشيخ المتهمان بإدارة ورشة أسلحة نارية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي،تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم السبت،من القبض على حداد ونجله لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها بدائرة مركز الحامول، وبحوزتهما 9 قطع سلاح والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

كانت معلومات وردت للعقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، تفيد قيام حداد له معلومات جنائية مسجلة ونجله حداد له معلومات جنائية بإدارة مسكنهما الكائن بقرية الملاحة دائرة مركز شرطة الحامول، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال التصنيع والاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص مستخدمين مسكنهما بالقرية ستارًا لتصنيعها وبيعها للعناصر الإجرامية والمسجلين.

وبعرض المعلومات على اللواء فريد مصطفى،مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ،واللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي، أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي،رئيس المباحث الجنائية،لمداهمة منزل المتهمين وضبط الأسلحة وأدوات التصنيع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد عبد العزيز،رئيس مباحث مركزالحامول،ومعاونيه،من ضبطهما ، وعُثر بمسكنهما على 2 بندقية خرطوش ،و4 طبنجات معدلة لإطلاق الأعيرة النارية،و 3 فرد خرطوش،و4 طلقات خرطوش ،و2 قطعة سلاح أبيض عبارة عن سنجة،وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع ،وعدد من أجزاء الأسلحة النارية،بالإضافة إلي ضبط مجموعة من الأجهزة والأدوات التي تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية،ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار واستخدام الأدوات في تصنيع الأسلحة النارية،والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة،وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 


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