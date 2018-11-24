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ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمنيا

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:59 ص
ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمنيا أسلحة- أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والمواد المخدرة.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا أخطارا يفيد ضبط 17 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بنادق خرطوش وألى ومسدس، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية، تحرر عنها المحضر اللازم.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط قضيتين مخدرات بينها ضبط 290 قرصا مخدرا بحوزة أحد المتهمين، تم تحرر المحضر اللازم لها، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.

 


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