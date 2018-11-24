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صور.. انطلاق مسابقة لجرى العرائس فى تايلاند والفائز يحظى بحفل زفاف مجانى

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:50 م
صور.. انطلاق مسابقة لجرى العرائس فى تايلاند والفائز يحظى بحفل زفاف مجانى مسابقة جرى العرائس
كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)
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انطلقت فعاليات مسابقة جرى العرائس اليوم السبت، فى العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث يتلقى الفائز من السباق حفل زفاف مجانى من المسئولين عن المهرجان.

سباق العرائس فى تايلاند (7)
سباق العرائس فى تايلاند 

وتبدأ فعاليات المسابقة بملئ بعض البيانات الشخصية، والقيام ببعض التمارين الرياضية، فيما يحاول العرسان تشجيعهم قبل انطلاق السباق.

ومن شروط المسابقة ارتداء فساتين الزفاف، فيما ارتدى العرائس بعض الأحذية الرياضية حتى تسهل عليهم عملية الجرى.

وتشارك العرائس فى هذا السباق كى يوفرن تكاليف الزفاف التى يعتبرونها باهظة، وهناك من العرسان من يشاركون العرائس فى السباق. 

سباق العرائس فى تايلاند (1)
عروس يهنئ عروسته بالفوز 

 

سباق العرائس فى تايلاند (2)
إحدى العرائس الفائزة فى السباق 

 

سباق العرائس فى تايلاند (3)
فعاليات سباق العرائس فى تايلاند 

 

سباق العرائس فى تايلاند (4)
 العرائس  تسجل بياناتها الشخصية 

 

سباق العرائس فى تايلاند (5)
إحدى العرائس بعد السباق 

 

سباق العرائس فى تايلاند (6)
 جانب من سباق الجرى 

 

سباق العرائس فى تايلاند (8)
عروس يحمل عروسته بعد الفوز فى السباق 

 

سباق العرائس فى تايلاند (9)
عروس يواسى عروسته بعد المسابقة 

 

سباق العرائس فى تايلاند (10)
 قبلة لإحدى العرائس مع عروسته  

 

سباق العرائس فى تايلاند (11)
جانب من سباق الجرى  

 


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