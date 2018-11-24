صور.. انطلاق مسابقة لجرى العرائس فى تايلاند والفائز يحظى بحفل زفاف مجانى

كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)

انطلقت فعاليات مسابقة جرى العرائس اليوم السبت، فى العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث يتلقى الفائز من السباق حفل زفاف مجانى من المسئولين عن المهرجان.



سباق العرائس فى تايلاند

وتبدأ فعاليات المسابقة بملئ بعض البيانات الشخصية، والقيام ببعض التمارين الرياضية، فيما يحاول العرسان تشجيعهم قبل انطلاق السباق.

ومن شروط المسابقة ارتداء فساتين الزفاف، فيما ارتدى العرائس بعض الأحذية الرياضية حتى تسهل عليهم عملية الجرى.

وتشارك العرائس فى هذا السباق كى يوفرن تكاليف الزفاف التى يعتبرونها باهظة، وهناك من العرسان من يشاركون العرائس فى السباق.



عروس يهنئ عروسته بالفوز



إحدى العرائس الفائزة فى السباق



فعاليات سباق العرائس فى تايلاند



العرائس تسجل بياناتها الشخصية



إحدى العرائس بعد السباق



جانب من سباق الجرى



عروس يحمل عروسته بعد الفوز فى السباق



عروس يواسى عروسته بعد المسابقة



قبلة لإحدى العرائس مع عروسته