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"صناع الخير للتنمية": الكشف على 5000 مواطن بـ5 محافظات ضمن "عنيك فى عنينا"

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:30 م
"صناع الخير للتنمية": الكشف على 5000 مواطن بـ5 محافظات ضمن "عنيك فى عنينا" الكشف على 5000 مواطن في 5 محافظات
كتب مدحت وهبة
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أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء، تواصل إطلاق قوافلها الطبية بالقرى والنجوع، لاكتشاف الحالات المصابة بأمراض العيون واتخاذ اللازم لعلاجها.

 

وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة، إن قوافل المبادرة وصلت أمس إلى قرى منشية الكرام بالقليوبية، والنزل مركز ادفو بأسوان، كفر عوانه مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، وقرية عنيبس مركز جهينة محافظة سوهاج، وقرية كوم الضبع مركز نفاده بمحافظة قنا.

 

 وأكد عباس، على أن القوافل الخمس نجحت فى الكشف على 5000 مواطن، وتوزيع القطرات العلاجية لهم بالمجان تماما، وأخذ قياس النظارات للحالات التى تحتاج ذلك، وتحويل المرضى المحدد لهم تدخلات جراحية لقسم الأبحاث الميدانية تمهيدا لإجرائها لهم بالمجان، بعد دراستهم للتأكد من استحقاقهم.

 

فيما أوضح أكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن عدد المستفيدين من مبادرة "عنيك فى عنينا" وصل إلى ما يقرب من 85 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وأصبحت من أهم المبادرات فى مجال القضاء على أمراض العيون المسببة للعمى فى مصر لافتا إلى أن مستوى الخدمة الطبية المقدمة بقوافل المبادرة وسرعة إجراء العمليات الجراحية والاهتمام بمتابعة الحالات بعد إجراء العمليات هو ما أكسب المبادرة مستوى عالى من رضاء المواطنين، مشيرا إلى أن الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وكذلك صفحة مؤسسة صناع الخير للتنمية تتلقى يوميا عشرات الرسائل تطالب بإطلاق مزيد من القوافل فى قراهم، والتى يتم دراستها والاستجابة لها بشكل سريع.

 


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