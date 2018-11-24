سقوط عاطلين يسرقان الشقق السكنية وضبط 9 قطع سلاح نارى خلال حملة أمنية بقنا

قنا - وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية في قنا، القبض على عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة مساكن عثمان بدائرة بندر قنا.

كان مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا يفيد النقيب عبدالرحيم السمان، معاون مباحث مباحث قسم من القبض على "سيد. ع. أ" 35 سنة عاطل، ومقيم بالشئون، و"رضا. م.ب"، 30 عاما، عاطل، ومقيم بذات العنوان، وبحوزتهما سلاح ناري، فرد روسي، واعترفا بارتكابهما العديد من جرائم سرقة الشقق السكنية، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، فى حملات بمراكز دشنا والوقف ونجع حمادى وأبوتشت من صبط 5 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، و2 فرد روسي بحوزة 9 متهمين بقصد الدفاع، تم انخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التجقيقات.