رئيس لجنة اقتراع بانتخابات البحرين: الإشراف القضائى على التصويت دليل الشفافية

رسالة المنامة ــ مصطفى عنبر

شهدت مراكز الاقتراع فى مملكة البحرين، إقبالا جماهيريا من الناخبين لممارسة حقوقهم الدستورية والتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية التى انطلقت اليوم بعموم المملكة.

وأشار القاضي سلمان العصفور رئيس اللجنة المنظمة بالمركز العام رقم (3) الكائن بمجمع سترة التجاري إلى أن "إقبال المواطنين على المركز كان كثيفا منذ ساعات الصباح الأولى بشكل فاق التوقعات".

وقال:" لقد قام الطاقم التنظيمي باللجنة بإعداد المركز لاستقبال الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في مختلف الدوائر الـ40 في البلاد ضمن انتخابات المجلس التشريعي، في حين سيدلون بأصواتهم في 30 مركزا بلديا، وأظهر الطاقم كفاءة عالية في التنظيم وفتحنا باب التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحا".

وأضاف:" يشهد المركز توافد الناخبين من مختلف المحافظات، وقد قمنا بفتح مسار ثانٍ لانسيابية التصويت وخفض فترة الانتظار ونتوقع أن تزداد كثافة الإقبال على مدى اليوم حتى وقت إغلاق المركز".

كما أوضح القاضي محمد خالد الهزاع رئيس مركز الاقتراع بالدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة بأن "الإشراف القضائي التام على عملية التصويت هو أكبر دليل على الشفافية في الانتخابات".

وقال:" منذ الصباح الباكر تم التأكد من جاهزية الأنظمة والصناديق وشهد المراقبون على الانتخابات عملية التجهيزات التي تسبق فتح أبواب مراكز الاقتراع، وفي تمام الساعة الثامنة صباحا تم الإعلان عن فتح عملية التصويت واتسم المركز بالحضور اللافت والإقبال الجيد منذ ساعات الصباح الأولى".

وأضاف :" نتوقع استمرار توافد الناخبين للإدلاء بصوتهم في الانتخابات التشريعية، وقد حضر المرشحون ووكلائهم للاطلاع على سير العملية. إن الإشراف القضائي التام أثناء العملية هو أكبر دليل على الشفافية في الانتخابات وقد اعتدنا من البحرينيين تلبية الواجب ولذلك نتوقع استقبال المزيد من الناخبين على مدار ساعات التصويت".

ويدلي الناخبون المقيدون ضمن محافظة العاصمة بأصواتهم لاختيار مرشحيهم للمجلس النيابي فقط، حيث أن الأمانة العامة للعاصمة تقوم بالدور البلدي في هذ الجانب ويتم تعيين أعضاء الأمانة في وقت لاحق.



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