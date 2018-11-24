رأس محمد ووادى الحيتان أول موقعين بمصر فى قائمة الاتحاد الدولى لصون الطبيعة

كتبت آية دعبس

أعلن الاتحاد الدولى لصون الطبيعة محمية رأس محمد و وادى الحيتان على قائمة الخضراء بالاتحاد، وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجون سمارت المدير العالمي لمجموعة الحفاظ على التنوع البيولوجي ( الإتحاد الدولي لصون الطبيعة) والدكتور هاني الشاعر مدير المكتب الإقليمي لمنطقة غرب آسيا التابع للإتحاد الدولي لصون الطبيعة والسيدة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء .

وعبرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بإعلان محمية رأس محمد ومنطقة وادى الحيتان على القائمة الخضراء كأول موقعين بمصر يتم اعلانهما كمناطق خضراء بالاتحاد الدولى لصون الطبيعة.

وأكدت الوزيرة على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالتعاون مع المجتمع المحلى بالمحميات وكافة الشركاء الآن مشيرة إلى أن النجاح هو حماية للتنوع البيولوجى، والخسارة سوف يتضرر منها الجميع .

مشيرة إلى أن إعلان محمية رأس محمد ومنطقة وادى الحيتان على القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية هو إنعكاس لجهود الحماية التى تقوم بها وزارة البيئة بهما للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى .

وأوضحت أن الإعلان على القائمة الخضراء يحتاج للعديد من الاشتراطات والجهود التى التزمت مصر بها فى صونها وإدارتها للمحمية وفق آليات التنمية المستدامة بالتعاون مع المجتمع المحلى وشركاء العمل البيئى وهو ما أدى بنا إلى الإحتفال اليوم.

كما عبرت وزيرة البيئة عن تقديرها وشكرها للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، و اللواء خالد فودة، وكريستيانا بالمر، و الاتحاد العالمى لصون الطبيعة، وكافة المشاركين على حضور الاحتفال، مشددة على تقديرها لجهود قطاع حماية الطبيعة بالوزارة و الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى لما يبذلونه من جهود لحماية التنوع البيولوجي.

شملت الاحتفالية الإعلان عن الشهادات والمحميات الطبيعية المنضمة حديثاً للقائمة الخضراء وقام بتسليم الجوائز رئيس المفوضية الدولية للمحميات الطبيعية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وشهدت الفعالية أيضا، الإعلان عن المحميات والمواقع المدرجة على القائمة الخضراء والتى تشمل نحو 35 دولة كذلك 25 موقعاً أدرجت على القائمة الخضراء، وأكثر من 70 موقعاً مرشحاً للانضمام لها.