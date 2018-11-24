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دى ميستورا: جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية لا تزال تواجه عقبات

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:04 م
دى ميستورا: جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية لا تزال تواجه عقبات دى ميستورا
أ ش أ
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أكد المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية لا تزال تواجه عقبات، مشددا على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التسوية السياسية في البلاد.

ذكرت ذلك النبأ قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، دون التطرق إلى تفاصيل آخرى.

وكان دي ميستورا قد أفاد في وقت سابق، بأن الانتهاء من العملية الدستورية في سوريا سيسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار، وأشار خلال مشاركته ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الأخير بشرم الشيخ، إلى أن هناك عملية دستورية يجب إكمالها حتى يبدأ البناء في سورية.

وأوضح أن هناك نقاشات بشأن النزاع الحالي في سوريا لمحاولة حله، وهناك العديد من القوى تشارك في حل هذا النزاع.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تنوي أن تدخل بثقلها في إعادة الإعمار بدلا من أن يصبح السوريون لاجئون بأراضيها ،محذرا في الوقت ذاته من استغلال الإرهاب للأوضاع المعقدة للغاية وغير المستقرة في سوريا.

 


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