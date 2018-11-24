حمدى الكنيسى يطالب مكرم محمد أحمد بمراجعة قرارات وقف إعلاميين وبرامج

كتب محمد السيد

أشاد حمدى الكنيسى نقيب الاعلاميين، بما أعلنه مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من نفى قاطع لما نشر باسم المجلس، تحت مسمى لائحة جزاءات المخالفات الإعلامية، مشيرا إلى أن المجلس سيحقق مع المسئول عن ما نشر.

وطالب حمدى الكنيسى فى بيان له، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة بعض القرارات التى اتخذها المجلس قى الفترة الماضية، من إيقاف والتحقيق مع بعض الإعلاميين و برامجهم، ما يُعد تداخل فى اختصاصات النقابة المنصوص عليها فى القانونين 93 لسنة 2016، و 180 لسنة 2018، حيث إن البرامج وما يقدم فيها من محتوى مسئولية مقدم البرنامج وفريق العمل، من مخرجين ومعدين ومراسلين ومحررين .

وتابع :" وبالتالى فإن محاسبة البرامج و فرق العمل على اية اخطاء مهنية تحدث ، لهو حق اصيل للنقابة و تتم وفقاً لميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى اللذين أصدرتهما النقابة، ويحددان حقوق وواجبات الإعلاميين، كما ان المحاسبة و توقيع الجزاءات تتم وفق إجراءات متدرجة حددها القانون 93 و تبدء بالتحقيق من قبل اللجنة القانونية بالنقابة، وتنتهى بقرار التأديب الذى يصدره مجلس التأديب برئاسة أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، و عضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية ".