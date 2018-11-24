حبس فطاطرى 4 أيام بتهمة سرقة مشغولات ذهبية و60 ألف جنيه من شقق حلون

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس فطاطري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، و70 ألف جنيه، ومبالغ أخرى من شقق سكنية دائرة القسم.

وكان قد تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "صالح عشماوي"، و" حسنى جنيدي"، يفيد أنهما عقب عودتهما من حفل زفاف نجل الأول أكتشفا كسر باب الشقق سكنهما، وكذا عدد 5 شقق أخرى بذات العقار وسرقة ( كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن عدد 4 غوايش، 10 خاتم، و 4 حلق، سلسلة، خاتم فضى )، ومبلغ مالى 11 ألف جنيه من داخل مسكن الأول، وكذا سرقة مبلغ مالى 60 ألف جنيه، و1000 دولار أمريكى، و465 ريال سعودى من داخل مسكن الثانى، ولم يتهما أو يشتبها فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطنى العقار والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "س.م"36 سنة فطاطرى.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "باستخدام عتلة حديدية ضبطت بإرشاده.

وأضاف المتهم أنه نظرًا لإقامته بذات العقار سكن المبلغان وعلمه بمواعيد تحركاتهما أستغل عدم تواجدهم بالعقار، وقام بكسر أبواب الشقق سكنهم باستخدام عتلة حديديه وتمكن من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربًا، تم بإرشاده بمسكنه ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، " 9 خواتم، 2 حلق، 2 بروش، 4 غوايش، 2 سلسلة، أنسيال، 2 سبحة فضية، 2 ساعة رجالى، 7 هواتف محمولة، 11870 جنيه، 255 ريال سعودى، 100 دولار ".

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأقرا بأن المضبوطات هى جملة ما تم سرقته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.