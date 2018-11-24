حبس أب عاشر ابنته 14 عامًا بالإسماعيلية وطلب تحليل البصمة الوراثية لأطفاله منها

أمر المستشار أحمد أبو السعود، رئيس نيابة فايد، بعرض الأب المتهم بمعاشرة ابنته وقتل 4 من أبنائه منها، على الطب الشرعى، لإجراء تحليل البصمة الوراثية ومقارنتها ببقايا الأطفال المعثور عليهم.

ومن جانب آخر قام المتهم بإعادة تمثيل جريمته أمام فريق من النيابة وكيف دفن طفلين بينما ترك جثتى طفلين آخرين حتى نهشتها الكلاب الضالة، كما أمرت النيابة بحبس نجلته "هند"، 30 سنة، والتى كانت تمارس معه الرذيلة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة أكد فيها أن زوجته مريضة نفسية وأنه كان يمارس الرذيلة مع نجلته الكبرى منذ قرابة الـ 14 عاما، وعندما كانت تحمل منه كان يقوم بتوليدها فى المستشفى العامة بحجة سفر زوجها خارج البلاد ثم يقوم بعد ذلك بالتخلص من الأطفال. مشيرا إلى أن نجلته "هند" كانت مخطوبة فى الآونة الأخيرة وحدد فرحها الأسبوع الماضى ولكنه تأجل بسبب حاله وفاة فى العائلة. وقال فى اعترافاته أنه عندما حاول الاعتداء على نجلته الأخرى "جميلة"، 16 سنة، جنسيا، قامت بالهرب والشكوى لأخيها والذى قام بالإبلاغ عنه مما أدى لافتضاح الأمر مع البنتين.

وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث فايد، بالقبض أب يعمل "نقاش" يدعى "على. م. م. م"، 53 عامًا، عاشر ابنته لمدة 14 عامًا معاشرة الأزواج، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية والعميد عصام عطوان، رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية تأكد صحة الواقعة، وكشفت التحريات اعتداء المتهم المقيم بقرية "كسفريت" كما أنه يعاشر الابنة الكبرى "هند"، "30 سنة" منذ 14 عامًا، وتحرر المحضر 4015 لسنة 2018، إدارى مركز شرطة فايد، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أمر المستشار أحمد أبو السعود، رئيس نيابة فايد، بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمد هشام بلاغًا من نجل المتهم يفيد محاولة والده الاعتداء على ابنته الصغرى "جميلة"، "16 سنة" جنسيًا، وفرار الفتاة وشكواها لأخيها.

وتشير التحقيقات إلى أن الأب أنجب من ابنته سفاحًا أربعة أطفال، وقام بالتخلص منهم بمقابر قرية كسفريت بفايد، وأرشد عن المكان الذى تخلص منهم فيه، بعدما تم إيداعه مركز شرطة فايد لاستكمال التحقيقات.