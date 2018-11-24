جيش مالى يؤكد مقتل "كوفا" أحد أبرز الجهاديين فى البلاد

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أكد الجيش في مالي اليوم السبت مقتل أمادو كوفا، أحد أبرز الزعماء الجهاديين في البلاد، وذلك في غارة شنتها القوات الفرنسية في وقت متأخر من أمس الأول الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل دياران كوني - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "أؤكد مقتل كوفا خلال العملية"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الفرنسي قال أمس "الجمعة" إن كوفا ربما يكون قد قتل في عملية نفذتها قواته في منطقة "موبتي" بوسط البلاد.

ويعد كوفا واحدا من أبرز قيادات الجماعات المسلحة النشطة في منطقة الساحل الأفريقي، وهو أحد أهم نواب إياد أغ غالي زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التي هاجمت مرارا الجنود والمدنيين في كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورة.