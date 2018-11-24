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جولة تفقدية لوزير الطيران المدنى بمطار الأقصر الدولي

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:32 م
جولة تفقدية لوزير الطيران المدنى بمطار الأقصر الدولي الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب أحمد مصطفى ومحمد طنطاوى
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تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران مطار الأقصر الدولى، اليوم السبت، للوقوف على استعدادات المطار لاستقبال موسم السياحة الشتوية 
 
وحسب البيان الصادر عن وزارة الطيران الصادر اليوم، فإن الزيارة تأتى فى إطار الجولات التفقدية المستمرة التى يقوم بها الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لمتابعة حركة العمل وانتظاميه التشغيل داخل المطارات المصرية، فقد قام الوزير صباح اليوم السبت بزيارة مفاجئة لمطار الأقصر الدولي  .
 
وخلال الجولة أعطى الوزير توجيهاته بحل مشكلة الزحام والتكدس الموجودة خارج وداخل صالات السفر،  كما وجه "المصري" بفتح جميع البوابات المخصصة للعاملين واتاحتها  لدخول الركاب تيسيرًا لهم وتسهيلا عليهم وحلا لمشكله التكدس فى اوقات الذروه خاصه فى ظل انتعاش الحركه السياحيه الداخليه ، مع التأكيد على ضروره تقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام المسافرين لسرعة إنهاء إجراءات سفرهم بسهوله ويسر .
 
وتابع وزير الطيران المدنى، مشروعات التطوير التى تتم بالمطار بشكل عام ، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها فى أقرب وقت مع وضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من تلك المشاريع. 
 
كما أعطى توجيهاته بضرورة تنسيق وتجميل المنطقة المحيطة بصالات السفر والوصول وبوابات الدخول للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمطار . وأعطى  سيادته ملاحظاته نحو  رفع كفاءة الأتوبيسات الحاليه لنقل الركاب  لحين إحلالها بأسطول الأتوبيسات الجديد المتوقع انضمامه فى القريب العاجل، لتقديم خدمة تليق بالسادة الركاب والسائحين المسافرين عبر مطار الأقصر الدولى
 
 

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مطار القاهرة

وزير الطيران

المطارات المصرية

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