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جنايات دمنهور تواصل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:23 ص
جنايات دمنهور تواصل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار الأنبا إبيفانيوس
البحيرة - ناصر جودة
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تواصل اليوم محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر،  جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون.

ومن المقرر خلال الجلسة سماع شهود الإثبات والنفى فى القضية ومناقشة المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع إلى طلبات هئية الدفاع.

كان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس" ، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

 

 
 
 

 


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