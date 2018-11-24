تسليم 7 شقق للمضارين من مشروع تطوير الكورنيش و37 محل تجاريا بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، على أنه تم تخصيص 7 شقق سكنية بعمارة الكوكاكولا للمضارين من مشروع تطويركورنيش البلاجات بنظام الإيجار، وتسليم 37 محلا تجاريا بمشروع مول سوق الجمعة لباقى المنتفعين الذين تم نقلهم من شارع سعد زغلول بدون تحصيل أى أيجارات متأخرة عليهم، وعلى أن تحسب الإيجارات المستحقة عليهم إعتبارا من تاريخ تسليمهم المحلات وتحرير العقود .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسماعيلية، مع عدد من أصحاب المقاهي والكافيهات المنتشرة بطول الكورنيش، فى حضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد وعماد يوسف رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد سالم رئيس حى أول وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن، الممشى الخاص بكورنيش طريق عمارة السياحي "البلاجات" على بحيرة الصيادين هو حق أصيل لجميع مواطني وشعب الإسماعيلية، مشددا على الإسراع فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع وإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات على هذا الممشى فى أسرع وأقل وقت ممكن ليعود ويظل متنفسا لشعب الإسماعيلية وزائريها .

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم إعداد خطة تنفيذية بمشاركة كافة الجهات المعنية لتطوير ورفع كفاءة وتجميل منطقة الكورنيش والممشى ليكون فى أبهى صورة جمالية تليق بأسم الإسماعيلية .

وطالب المحافظ خلال اللقاء، بضرورة سرعة الإنتهاء من رفع كافة الإشغالات والتعديات، مشيرا إلى أنه سوف يتم البدء إعتبارا من الأسبوع القادم فى تطوير ورفع كفاءة وتجميل تلك المنطقة بالكامل مع مراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب تلك الأنشطة والحفاظ عليهم .