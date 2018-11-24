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تدهور الحالة الصحية للرئيس الزيمبابوى السابق روبرت موجابى

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:28 م
تدهور الحالة الصحية للرئيس الزيمبابوى السابق روبرت موجابى الرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجاجوا
هرارى (أ ش أ)
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أعلن الرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجاجوا اليوم السبت، عن فقد سلفه روبرت موجابى قدرته البدنية على السير ؛ بسبب تدهور حالته الصحية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم عن منانجاجوا قوله ، فى حديث له إلى مناصرى الحزب الحاكم ، إن موجابى يرقد فى إحدى مستشفيات سنغافورة من شهرين، مضيفا : "إن الأخير لم يعد يستطيع السير إلا أننا سنستمر فى تقديم الرعاية له".

وأشار الرئيس الزيمبابوى إلى أن سلفه كان ينوى القدوم إلى بلاده فى 15 أكتوبر الماضى إلا أنه لم يستطع ذلك لأسباب صحية ؛ ومن المتوقع أن يعود موجابى إلى زيمباوبى فى 30 نوفمبر القادم وذلك حسبما ذكرت الشبكة.

وكان موجابى قد أعلن فى وقت سابق عن قبوله لإمرسون منانجاجوا قائدًا شرعيًا للبلاد مستندًا بذلك على الفوز الذى حققه فى الانتخابات الرئاسية السابقة حيث قال :"إن فوز منانجاجوا فى انتخابات 30 يوليو الماضى قد محا الخطأ الذى حدث فى نوفمبر العام الماضي"..مشيرًا إلى أن بلاده حاليًا لديها حكومة انبثقت من الدستور وأنه الآن يقبل قيادة الرئيس الحالى الذى يستحق فى الوقت الحالى الدعم من كل مواطن فى زيمبابوى".

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فى زيمبابوى قد أعلنت فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 2.46 مليون صوت (50.8%) مقابل 2.15 مليون صوت (44.3%) حصل عليها زعيم المعارضة "نيلسون تشاميسا".

 


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