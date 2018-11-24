تحصين 25583 رأس ماشية بالغربية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

أكد الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية انة تم تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمحافظة حيث تم تحصين 255843 رأس ماشية من إجمالى 297868 ماشية بنسبة 85.9%

وأضاف أن محافظ الغربية طالب بتحصين كافة المواشي على مستوى المحافظة للوقاية من كافة الأمراض.

وكشف عن تنظيم مديرية الطب البيطر قوافل مجانية لعلاج الماشية بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، دون تحميل الأهالي أي أعباء مالية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من تعرضهم للإصابة بأمراض مشتركة والتى يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان

وأضاف "أنور" إلى قيام مديريـة الطب البيطري بتكثيف حملات مقاومة الكلاب الضالة على مستوى المحافظة.

على الجانب الآخر وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية وكيل وزارة الطب البيطري بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء المجزر الآلي بشبشير الحصة بعد توفير إعتماد مالي قدره 30 مليون جنية بشكل مبدئي مع الوضع في الإعتبار أن يكون هذا المجزر طفرة في مجال المجازر، وإنتاج لحوم طازجة خالية من أي مسببات مرضية، ويحاكى ما يماثله من المجازر الآلية عالمياً.