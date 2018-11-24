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تحرير 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة بمركز أبوقرقاص بالمنيا

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:19 م
تحرير 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة بمركز أبوقرقاص بالمنيا مخبز بلدى - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 16 محضر تموينى مخالف لعدد من المخابز البلدية، وذلك خلال حملة مفاجأة نظمتها الوحدة المحلية برئاسة العقيد محمد صلاح رئيس المركز، فى قرى نزلة أسمنت والسلطان حسن والعيسوية وبلنصورة والشيخ أحمد، والقشيرى وكفر لبس، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة.

قال رئيس المركز، إن الحملة شملت عدد من مخابز المدينة، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر نقص وزن، و11 محضر عدم إعطاء بون صرف ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأضاف رئيس المركز أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، شدد على تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز، من أجل تحقيق الإنضباط وقمع الغش والتدليس والتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب .

 


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