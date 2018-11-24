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بسام راضى: السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولى للاتصالات غدًا

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:57 م
بسام راضى: السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولى للاتصالات غدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدٍ، الأحد، فعاليات الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT، والتى تعقد بعنوان "قيادة التحول الرقمى"؛ وقد صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

وقال "راضى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ذلك يأتى فى إطار التوجه لتوطين التكنولوجيا بأحدث المعايير العلمية فى مختلف المدن والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تشييدها وذلك للتحول إلى مجتمع رقمى وكذا ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو الامر الذى يعكس الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، أخذاً فى الاعتبار دوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

 


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