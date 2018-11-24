بسام راضى: السيسي يجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكينى

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكينى كينياتا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.