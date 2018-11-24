الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: السيسي يجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكينى السبت، 24 نوفمبر 2018 09:51 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى إضافة تعليق أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكينى كينياتا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. شاهد.. السيسى يتفقد تطورات الأعمال بمشروع أنفاق قناة السويس السيسي رئيس كينيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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