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برهم صالح: الاستقرار فى سوريا سينعكس على الاستقرار فى العراق والمنطقة

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:00 ص
برهم صالح: الاستقرار فى سوريا سينعكس على الاستقرار فى العراق والمنطقة برهم صالح الرئيس العراقى
روما /أ ش أ/
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أكد الرئيس العراقى برهم صالح أهمية تضافر الجهود الدولية ‏والاقليمية لإنهاء الأزمة السورية، وإيجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة، ‏مشددا على أن الاستقرار فى سوريا سينعكس على الاستقرار فى العراق والمنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إن صالح استقبل اليوم الجمعة فى مقر اقامته فى روما المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏سوريا ستيفان دى مستورا.‏

وتم خلال اللقاء، الذى جرى على هامش مؤتمر حوار المتوسط فى إيطاليا، تبادل ‏الآراء حول آخر تطورات الوضع فى سوريا ودور العراق وتأثيره الاقليمي، بما ‏يصب فى ترسيخ السلام والاستقرار فى المنطقة.‏

من جانبه، أشاد المبعوث الأممى بما جاء فى كلمة الرئيس العراقى فى المؤتمر ودعوته ‏لإحلال الاستقرار والازدهار فى المنطقة، مؤكدا أهمية دور العراق فى الحرب على ‏الإرهاب والتصدى لتنظيم "داعش".

 


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