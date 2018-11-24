انتحار ربة منزل شنقا لخلافات مع زوجها وأسرته بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر 22 عاما على الانتحار شنقا بسلك متدلى من مروحة سقف بمنزل أسرة زوجها بسبب خلافات مع زوجها وأسرته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مركز شرطة إطسا بوصول المواطنة "دعاء أ م" 22 سنة ربة منزل جثة هامدة الى مستشفى إطسا المركزى مصابة بجروح بمقدمة الرقبة، وبسؤال والديها وزوجة شقيق زوجها أكدوا أنها أقدمت على الانتحار عن طريق لف حبل متدلى من حلقة حديدية بصالة منزل أسرة زوجها حيث تقيم معهم وشنقت نفسها، وذلك لوجود خلافات بينها وبين زوجها المقيم خارج مصر وأسرته".

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفية بواسطة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 8135 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة إطسا وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.