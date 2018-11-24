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اليوم.. افتتاح عمليات تطوير محمية رأس محمد على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:00 ص
اليوم.. افتتاح عمليات تطوير محمية رأس محمد على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى محمية رأس محمد
كتبت آية دعبس
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تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، عمليات تطوير البنية التحتية لمحمية رأس محمد، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وتستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور شخصيات هامة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق البيئة العالمى.

 

ومن المقرر أن يتبع الافتتاح، احتفالية الاتحاد الدولى لصون الطبيعة بإعلان القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية، بمنطقة التخييم بمحمية رأس محمد، بمشاركة كاثى ماكينون رئيس المفوضية الدولية للمحميات الطبيعية بالاتحاد الدولى، لصون الطبيعة، حيث سيتم الإعلان عن المحميات والمواقع المدرجة على القائمة الخضراء، حيث تضم نحو 35 دولة مواقع سيتم الإعلان عنها، وأكثر من 70 موقعًا مرشحًا للانضمام.

 


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التنوع البيولوجى

راس محمد

محمية راس محمد

مؤتمر التنوع البيولوجى

وزراة البيئة




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