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النيابة تعاين موقع وفاة مواطن أسفل عجلات مترو المعصرة

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:47 م
النيابة تعاين موقع وفاة مواطن أسفل عجلات مترو المعصرة جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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انتقل فريق من نيابة حلوان الجزئية، إلى محطة مترو المعصرة، لمعاينة موقع وفاة مواطن أسفل عجلات المترو، ومناظرة الجثمان.
 
وكان بلاغ ورد لضباط شرطة النقل  والمواصلات يفيد وفاة مواطن أسفل عجلات مترو المعصرة.
 
على الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف العقيد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة، و تبين أن المتوفى يدعى "خالد عبد الرحمن محمد"، 51 سنة، عامل، ومقيم بدائرة قسم مصر القديمة، وبعمل التحريات تبين أنه عقب وقوف الضحية على محطة المترو اختل توازنه لحظة دخول القطار وسقط أسفل عجلاته ولقى مصرعه فى الحال.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


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