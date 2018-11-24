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النيابة تصرح بدفن طفل انتحر لمروره بأزمة نفسية سيئة بالهرم

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:29 م
النيابة تصرح بدفن طفل انتحر لمروره بأزمة نفسية سيئة بالهرم العنف ضد الاطفال - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل انتحر بشنق نفسه داخل مسكنه بالهرم، بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، وطلبت النيابة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه.

 

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما داخل مسكنه بدائرة القسم.

 

 

بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى لاشين معاون مباحث قسم الهرم أن الطفل أصيب بحالة نفسية سيئة، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد أفراد أسرته، فأسرع لغرفته وأغلق الباب ثم شنق نفسه، تحرر  محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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