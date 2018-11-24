video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عامل اعتدى بالضرب على زوجته بسبب مصروف البيت بالسلام

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:30 م
القبض على عامل اعتدى بالضرب على زوجته بسبب مصروف البيت بالسلام ضرب - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، تباشر نيابة السلام التحقيق مع عامل اعتدى بالضرب على زوجته مما أدى لإصابتها بنزيف عقب نشوب مشاجرة بينهما، بسبب "مصروف البيت"، تم القبض على المتهم ونقل زوجته إلى المستشفى فى حالة خطرة.

 

البداية بتلقى قسم شرطة السلام إخطارا من المستشفى، بوصول سيدة مصابة بنزيف وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة عقب تعرضها للضرب، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، زوج المجنى عليها حيث تعدى عليها بالضرب داخل شقتهما بسبب مشادة كلامية بينهما على "مصروف البيت"، ليتم القبض عليه وإحالته لنيابة السلام التى قررت حجزه على ذمة التحريات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة السلام تحقق فى إصابة 4 أشخاص خلال اشتباكات بين الأهالى

نيابة السلام تصرح بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم فى حريق شقة

اخبار الحوادث

زوج يضرب زوجته بسبب مصروف البيت

حوادث مدينة السلام




لا تفوتك
الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة