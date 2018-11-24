القبض على عامل اعتدى بالضرب على زوجته بسبب مصروف البيت بالسلام

كتب كريم صبحى

تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، تباشر نيابة السلام التحقيق مع عامل اعتدى بالضرب على زوجته مما أدى لإصابتها بنزيف عقب نشوب مشاجرة بينهما، بسبب "مصروف البيت"، تم القبض على المتهم ونقل زوجته إلى المستشفى فى حالة خطرة.

البداية بتلقى قسم شرطة السلام إخطارا من المستشفى، بوصول سيدة مصابة بنزيف وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة عقب تعرضها للضرب، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، زوج المجنى عليها حيث تعدى عليها بالضرب داخل شقتهما بسبب مشادة كلامية بينهما على "مصروف البيت"، ليتم القبض عليه وإحالته لنيابة السلام التى قررت حجزه على ذمة التحريات.