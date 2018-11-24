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الفريق محمد فريد يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للصين.. صور

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:29 م
الفريق محمد فريد يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للصين.. صور زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للصين
كتب زكى القاضى
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عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة فى الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصرى الصينى.

 

واستهل رئيس أركان حرب القوات المسلحة زيارته بتفقد القاعدة البحرية بمدينة شنغهاى للإطلاع على أخر ما توصل اليه الجانب الصينى من تكنولوجيا فى مجال التصنيع البحرى.

 

ثم أجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله للعاصمة بكين، كما تم عقد الجلسة الختامية للاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصرى الصينى برئاسة رئيسى أركان كلا البلدين وبحضور عدد من القادة والمسئولين العسكريين تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولى والإقليمى فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

 

كما التقى الفريق محمد فريد بالفريق أول  وى فنغ هى وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبى الصينى معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الصين ولاسيما

 

 فى المجال العسكرى، وتوافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.

 

من جانبه أعرب وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبى الصينى عن اهتمام بلاده بهذه الزيارة، مؤكدًا متابعته المستمرة لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة ونتائجها المثمرة، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون المشترك والتدريب بين كلا البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب.

 

تأتى الزيارة فى إطار العلاقات العميقة التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والصينية.

زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للصين (1)
 

 

زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للصين (2)
 
 
 
زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للصين (3)
 

 

زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للصين (4)
 

 

زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للصين (5)

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الفريق محمد فريد




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