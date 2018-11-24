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الغرفة الفرنسية تستضيف غدا وزير التجارة والصناعة

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:00 م
الغرفة الفرنسية تستضيف غدا وزير التجارة والصناعة عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة
كتب : عبد الحليم سالم
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تستضيف غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، غدًا الأحد  25 نوفمبر 2018 بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

من المنتظر أن يتحدث الوزير عن أهم المشاريع والتطورات التى طرأت على الوزارة وأيضاً استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التى تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة فى مصر وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومى.

وسوف يستعرض خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم ولا سيما فرنسا وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر من المنتجات المصرية.
 


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