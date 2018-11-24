video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 02:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تطلق النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه فى 20 أكتوبر القادم

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:00 ص
الرى تطلق النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه فى 20 أكتوبر القادم د. محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
تستعد وزارة الموارد المائية والرى، لإطلاق النسخة الثانية من اسبوع القاهرة للمياه، فى الفترة من 20-24 أكتوبر 2019، تحت عنوان "الأمن المائى: الفرص والتحديات". 
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم البدء فور انتهاء الدورة الأولى من أسبوع القاهرة للمياه التى عقدت أكتوبر الماضى فى أعداد خطة لتنفيذ التوصيات الناتجة عنها، والإعداد للدورة الثانية، يشار إلى أن الدورة الأولى شملت تنظيم عدد كبير من المنتديات وورش العمل والجلسات العامة والمتخصصة بحضور العديد من الخبراء والعلماء والمتخصصين والباحثين، كما شاركت وفود رسمية وسفراء والوزراء المعنيين بالشأن المائى على المستوى الدولى والإقليمى والوطنى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 وتضمنت الدورة الأولى تنظيم عدد من الأحداث بمشاركة 20 منظمة دولية واقليمية ووطنية وما يزيد عن 30 متحدثا دوليا بحضور حوالى 750 مشاركا من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الرى يفتتح 7 مشروعات لمجابهة السيول بالبحر الأحمر.. محمد عبد العاطى: الدولة أدت ما عليها لحماية مدن المحافظة.. ويعلن: تكلفتها 550 مليون.. المحافظ: سدود سفاجا والقصير أنقذت المدن من كوارث محققة بـ2016

اسبوع القاهرة للمياه

المياه

وزارة الرى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين

فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين

كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر

كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة